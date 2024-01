Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini stanno per scatenare nuove dinamiche ad Amici 23. Dopo che Mew e Matthew hanno deciso di abbandonare il talent, le professoresse stanno pensando di aggiungere due nuovi banchi al programma.

Chi sono Nahaze e Kia di Amici 23: le potenziali nuove cantanti

E le fortunate prescelte? Nientemeno che Nahaze e Kia, due rivelazioni pronte a scuotere il palco.

Nel daytime del 15 gennaio, Anna e Lorella hanno lanciato l’annuncio e ora spetta ai professori dare il via libera.

Nahaze, ha già collaborato con Achille Lauro, e Kia, che ha conquistato persino Fedez che la segue sui social.

Anna Pettinelli ha fatto la sua mossa chiedendo un banco per Nahaze, mentre Lorella ha sparato forte per avere Kia nella scuola di Amici 23.

“Nahaze è una bomba!”, ha esclamato Mida. “A me piace più Kia”, ha dichiarato Ayle.

Ora, aspettiamo con ansia la decisione dei professori. La competizione si fa sempre più feroce, e noi siamo pronti per il nuovo capitolo di questa avventura musicale.

Chi avrà la meglio tra le due cantanti? Fateci sapere la vostra!

Ecco chi è entrata nella scuola: il daytime del 16 gennaio

Ehi, c’è una new entry scatenata nell’universo di Amici 23: Nahaze! Anna Pettinelli ha sostituito Matthew, che ha fatto un passo indietro per questioni personali. Nel recente daytime del 16 gennaio 2024 su Canale 5, i prof hanno espresso il loro verdetto favorevole, tranne Alessandra Celentano che era in collegamento (probabilmente in modalità multitasking).

C’è stato il pieno via libera per Nahaze.

Anche Kia è entrata al posto di Mew.