Giulia Stabile è finita nella tana del gossip e, ragazzi, è un vero e proprio vortice di pettegolezzi! La ballerina si è ritrovata al centro delle chiacchiere di questi giorni, tutto a causa delle dichiarazioni del suo ex, Sangiovanni.

Amici 23, “corna gate”: Kumo ha tradito la fidanzata con Giulia Stabile?

Dopo una storia lunga due anni e mezzo, tra i due ex allievi di Amici è calato il sipario qualche mese fa. Il cantante ha preso una pausa, ha fatto un po’ di meditazione nel suo angolo, solo per tornare alla grande sul palco dell’Ariston con una canzone tutta dedicata a Giulia.

Ma aspettate, la storia non finisce qui.

Nelle ultime ore, Giulia è diventata protagonista di un’altra polemica. Ma stavolta, dimenticatevi della sua relazione passata!

La questione è tutta legata a un allievo attuale della scuola di Amici, dove Giulia sfodera le sue abilità da ballerina professionista.

Chi è il misterioso personaggio? Kumo, il ballerino della squadra di Emanuel Lo.

Giulia e Kumo hanno dato spettacolo con le loro danze durante le puntate di Amici, scatenando un’energia sul palco che sembra uscita da una scena di un film romantico.

I loro passi hanno conquistato il cuore del pubblico, diventando virali su ogni social. Ma ora, attenti a questo colpo di scena: alcuni comportamenti della (forse ex?) fidanzata di Kumo stanno facendo discutere.

Giulia Stabile e Kumo, sta nascendo una nuova coppia?

Da un po’ di tempo, il ballerino è stato legato a una ballerina di nome Alessia Erba, con cui ha condiviso scatti e video dolcissimi sui social.

Nonostante sembrasse tutto perfetto tra di loro non più tardi di un mese fa, improvvisamente le cose hanno preso una piega inaspettata. Alessia ha cancellato ogni traccia di Kumo dai suoi social e, come se non bastasse, lo ha bloccato su Instagram.

E ora la domanda sorge spontanea: cosa c’entra Giulia Stabile in tutto questo caos?

Subito dopo aver eliminato ogni ricordo del suo ex, Alessia ha smesso di seguire anche la professionista di Amici.

E per rendere il tutto ancora più interessante, ha pubblicato una storia su Instagram con scritto: “Fuori moda, fuori forma e ho le corna dure”.

non la ex di Kumo che mette sta storia dopo che hanno cancellato tutte le foto insieme e si sono unfollowati💀💀 pic.twitter.com/qVKiB3lz3h — Nat🌟 (@_NatNatiNatalia) January 16, 2024



Insomma, una serie di mosse e indizi che potrebbero far pensare che Giulia sia stata coinvolta nella fine della relazione di Kumo.

Ma ragazzi, dobbiamo calmare la fantasia.

Al momento sono solo supposizioni dei fan, perché i diretti interessati non hanno ancora aperto bocca sulla faccenda.

Quindi, teniamoci pronti e aspettiamo di scoprire se davvero tra Giulia Stabile e Kumo c’è una nuova fiamma che sta prendendo forma.

buongiornissi con kumo che fa le corna alla fidanzata indovinate con chi? spoiler balla nel video 🤪pic.twitter.com/AjgZu0U4oC — letteralmente alla frutta (@teresanna__) January 16, 2024