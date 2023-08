Myrta Merlino, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, parla di Barbara d’Urso e della sua nuova avventura Mediaset al timone di Pomeriggio 5 dal prossimo mese di settembre.

Barbara d’Urso? Siamo due donne diverse e con due percorsi professionali molto differenti. Lei è una grandissima professionista. Fa e ha fatto delle cose che io, molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia e, in tutta sincerità, spero rimanga.

Non vorrei sembrarle snob, ma facendo un programma quotidiano, focalizzato sull’estrema attualità e seguendo il mio lavoro in tutto e per tutto, non ho mai avuto molto tempo per seguirla. Posso però dirle che sono sempre stata incuriosita dal mondo Mediaset. Ho sempre apprezzato la presenza di tante donne forti e tutte con un’identità ben precisa, sia davanti che dietro le telecamere.