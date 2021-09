Dopo essersi ufficialmente lasciati (almeno sui social), pare che Myriam Catania e Quentin Kammermann ci stiano riprovando. L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, paparazzata tra le pagine di Nuovo, si è mostrata affiatatissima con il suo (ritrovato) compagno.

A quanto pare la coppia avrebbe avuto solamente un forte momento di crisi superato alla grande dopo qualche tempo. E così, Myriam Catania paparazzata con il compagno a Sabaudia, si è concessa pure una breve intervista dove ha svelato i motivi della crisi (rientrata) tra lei e Quentin Kammermann:

A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima. Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità: faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia! Sono felice di trasferirmi da lui: Marsiglia è una città meravigliosa, c’è il mare e Jacques potrà frequentare l’asilo lì e imparare il francese. È elettrizzante.

Dopo tante riflessioni e tanti tentativi di lavorare sulla nostra storia d’amore, Myriam ed io siamo giunti alla conclusione che non potremo più crescere come coppia. Le fondamenta biculturali del nostro “duetto” ci hanno fatto arricchire in maniera così forte, arrivando a livelli sempre più alti. La vita ha benedetto il nostro amore col bambino migliore possibile ed entrambi ci sentiamo onorati e continueremo a sostenere i suoi sogni insieme come una famiglia.

A Marzo 2016, non c’erano farfalle nel mio stomaco, ma aquile. E sì piccola, hanno volato alto. Non avrei mai immaginato che l’amore potesse avere dei confini emozionali così intensi. Ci sentiamo così grati con tutti voi che ci avete espresso il vostro supporto. E vi chiediamo privacy e spazio per l’inizio di questa nuova vita.