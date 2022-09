Le Donatella hanno svelato la verità sulla morte del padre. Il signor Claudio, scomparso qualche giorno fa, è scomparso tragicamente mentre si trovava in videochiamata con le sue figlie.

In alcuni post condivisi sulle loro storie Instagram Giulia e Silvia Provvedi hanno spiegato alcuni tragici dettagli: “Nostro padre era ammalato di cancro ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto di quello”, hanno scritto: “È morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma”.

Dopo aver ringraziato gli estimatori per l’affetto dimostrato, Le Donatella hanno aggiunto:

Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in un momento per noi così delicato. Oggi abbiamo salutato per l’ultima volta nostro padre. Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita così improvvisa. Nostro padre era malato di cancro ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto per quello.