Nel giorno dei funerali di Gina Lollobrigida, la grande diva morta a 95 anni, Mara Venier non è riuscita a trattenere la sua ira nei confronti della contessa Marisela Federici, ospite de La vita in diretta. La signora della domenica televisiva è intervenuta telefonicamente nel programma dell’amico Alberto Matano, scagliandosi contro l’ospite ed il suo “cinismo”.

Morte Gina Lollobrigida, Mara Venier interviene a La vita in diretta

La trasmissione del pomeriggio di Rai1 si stava occupando proprio degli ultimi anni di vita di Gina Lollobrigida, caratterizzata dall’importante legame con Andrea Piazzolla.

Se Giovanna Ralli e Pino Strabioli hanno visto in Piazzolla una figura molto positiva, lo stesso non si può dire di Marisela Federici, che ha parlato di “situazione tragicomica”.

Pochi minuti dopo Mara Venier è intervenuta in collegamento telefonico scagliandosi contro la contessa:

Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici che ha parlato di situazione tragicomica. Vedi Marisela, di comico in questa storia non c’è niente, forse fa ridere solo a te che vedo stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gina, perchè noi l’abbiamo vissuta per tanti anni, abbiamo vissuto il dolore. E quando nella mia intervista dice ‘Vorrei morire in pace’…

“Sì ma non piangere”, ha replicato la Federici in tono provocatorio. “Non piango manco per niente, mi fa orrore il tuo cinismo”, ha allora controbattuto la conduttrice di Domenica In. “Ti ringrazio per l’onore, ma ognuno ha un modo di vedere la verità”, ha continuato l’ospite di Matano. A quel punto la Venier ha sbottato ulteriormente:

Non è la tua la verità, tu che ne sai che stai in villa a fare le cene di verità, dolore, sofferenza. Che ne sai di Gina, di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni? Ti trovo una persona molto cinica in questa situazione.

Marisela Federici ha ribattuto domandando a Mara perchè fosse così agitata e aggiungendo:

Io ti ho sentito, ero vicina a te carissima Mara, nei pranzi dove Gina ti raccontava le sue intimità.

Mara ha negato la sua presenza alle cene ed ha deciso di interrompere la conversazione:

Ma cosa stai dicendo? Ma tu non c’eri… io vi saluto, ciao a tutti.