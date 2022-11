AGGIORNAMENTO: Nicola Pazzi, nipote di Nonna Giovanna, ha scritto su Instagram un messaggio con delle precisazioni: la signora non sarebbe morta carbonizzata ma si sarebbe spenta accanto al camino per via di un malore visto che stava male già da un po’ di tempo.

Morta carbonizzata Nonna Giovanna, la star di TikTok aveva 91 anni

Nessuno avrebbe mai voluto leggere una notizia simile. Chi bazzica frequentemente su TikTok, si sarà imbattuto, almeno una volta nella vita, nei video di Nonna Giovanna, la tenerissima 91enne star del social network orientale morta tragicamente proprio in queste ore.

Con i suoi video su TikTok e Instagram ha fatto divertire centinaia di migliaia di persone. – riporta LaNazione – E la morte di Nonna Giovanna ha lasciato in tutta Italia un profondo senso di dispiacere e sgomento. Giovanna Capobianco all’anagrafe (Malfatti il cognome del marito) è deceduta a 91 anni carbonizzata dopo essere caduta nel camino di casa sua probabilmente per un malore. Una tragedia, avvenuta nella sera di mercoledì 23 novembre a Navacchio di Cascina, in provincia di Pisa.

Nonna Giovanna era diventata famosa per merito del nipote Nicola Pazzi, attore 27enne che la coinvolgeva strappando più di un sorriso.

La signora Giovanna aveva un seguito di oltre 800mila fan su TikTok e, proprio questa estate, aveva festeggiato i 100mila follower su Instagram: