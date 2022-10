Antonio Medugno bloccato (per sempre) su TikTok per via di alcune segnalazioni agghiaccianti che parlerebbero di abusi su minore (sua sorella) solamente per aver fatto dei video divertenti insieme a lei.

Antonio Medugno bloccato (per sempre) da TikTok: l’agghiacciante accusa

“Siete riusciti a farmi bloccare l’account dopo anni e veramente non ho tanto da dire, ho avuto segnalazioni per i video con mia sorella. Vergogna!”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Medugno ha poi aggiunto:

L’avete avuta vinta su alcuni video con mia sorella dicendo che io abuso di lei. Quando è un semplice rapporto che magari noi al Sud abbiamo così affettuoso fra fratello e sorella, fratello e fratello, sorella e sorella. Anche io con mio fratello ho questo rapporto così morboso che, ovviamente, non sfocia in altro. Per colpa dei duetti che hanno fatto i creator americani, il mio account questa mattina è stato chiuso, dopo anni di lavoro. Io mi trovo senza account per cosa? Per l’ignoranza che regna… Schifo! Ho già fatto ricorso a TikTok e spiegato i motivi. Spero me lo possano ridare, perdere un account con 3,4 milioni di follower… ci ho lavorato tanto, da due anni. Perdere il mio profilo TikTok per cosa? Perché si allude che io in alcuni video, che ho tutti salvati, abbia abusato di mia sorella? Vergognatevi, è veramente uno schifo!

Accuse agghiaccianti, infondate e vergognose. Spero che Antonio possa recuperare il suo account al più presto.

Il VIDEO in apertura.