Monica Setta durante UnoMattina in Famiglia ha commentato i ritocchini estetici di Sophie Codegoni, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, scatenando “l’ira” della mamma.

Nel corso dell’appuntamento con l’edicola di Gianni Ippoliti, la giornalista si è soffermata sull’articolo web che menzionava il pentimento di Sophie Codegoni nei confronti dei ritocchini alle labbra.

Confrontando le foto del prima e dopo, la giornalista ha commentato: “Quella era prima? Ha fatto bene allora! E’ la verità. Era bella, ma così è ancor più bella”.

Secondo Monica Setta, dopo la chirurgia estetica la Codegoni sarebbe diventata più bella. Il commento sull’aspetto fisico di Sophie non è piaciuto a Valeria Pasciuti, mamma della gieffina, che su Instagram ha commentato in maniera piccata:

I cigni escono con il tempo. Tu non sei mai stata un cigno e non lo sarai nemmeno con tutti i tuoi ritocchi. Rassegnati.

Ma la lasciate in pace cinque minuti Sophie? Mamma mia, ma che vi ha fatto sta ragazza? Ora non può neanche fumare un attimo in pace senza essere criticata da voi. Siete fatti della stessa sostanza di cui è fatto il veleno. #gfvip

— HawkShy (@HawkShy) November 14, 2021