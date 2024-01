Dopo l’uscita di Monia La Ferrera nella Casa del Grande Fratello un concorrente in particolare non l’ha presa bene: ovviamente stiamo parlando di Massimiliano Varrese.

Monia “condizionata” da Varrese? Il gesto dopo l’eliminazione

A quanto pare l’ex Carramba Boy avrebbe perfino minacciato il ritiro dopo l’uscita di scena della sua ex fidanzata. La permanenza di Monia La Ferrera nella casa di Cinecittà è durata solamente 56 giorni, suscitando una forte reazione emotiva da parte di Massimiliano Varrese.

Secondo quanto rivelato da Amedeo Venza, Varrese avrebbe represso le sue emozioni durante la diretta, ma avrebbe mostrato un diverso stato d’animo durante la notte successiva.

In base alle non confermate, Varrese avrebbe versato lacrime per la perdita di una persona così vicina a lui all’interno del reality, trascurando le frequenti discussioni che avevano reso l’ambiente sempre più teso all’interno della casa.

Si dice che Varrese abbia passato l’intera notte in confessionale, piangendo e minacciando persino di abbandonare il Grande Fratello.

Monia, dopo l’uscita nel frattempo, pare essere “rinsavita” tanto da condividere un messaggio di Amedeo Venza:

Monia è una bravissima ragazza. Forse è stato meglio così… perché nella Casa era molto condizionata dal suo ex Varrese che in modo non troppo velato la controllava nei gesti e nelle parole.

Fake guru: Monia non farti condizionare Sempre lei che reposta questo commento: Hahhahahhahahahahahhahahaha

Tutto così bello #grandefratello pic.twitter.com/GdCGTzxXlx — Vals (@Valys941) January 30, 2024