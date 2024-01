Durante l’ultima diretta del Grande Fratello, Letizia Petris ha accusato Beatrice Luzzi di mandare da loro Vittorio Menozzi per riferirle ciò che pensano di lei. Dopo la puntata, l’attrice ne ha parlato con il modello.

La verità è che giocano tutti sulla mia pelle, attaccare me da mesi è lo strumento più semplice per essere in puntata, far clip e per compattarsi come gruppo… è del tutto strumentale.