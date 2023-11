Simone Di Pasquale è un ballerino professionista famoso per aver partecipato a Ballando con le stelle nel ruolo di professionista e, successivamente, è diventato una parte fondamentale della giuria popolare insieme a Rossella Erra e Sara Di Vaira: scopriamo se ha dei figli ed una moglie.

Moglie e figli Simone di Pasquale: la sua vita privata

Il ballerino professionista Simone Di Pasquale non ha figli. In un’intervista rilasciata tra le pagine di Nuovo Tv, ha confidato il suo desiderio di crearsi una famiglia tutta sua al più presto:

Vedremo se con lei riuscirò a realizzare uno dei più grandi sogni della mia vita mettere su famiglia.

Ma chi è la misteriosa donna citata dal ballerino?

Per sette anni, la sua compagna di vita e sulla pista da ballo è stata la ballerina di origini russe Natalia Titova.

I due si erano incontrati nel 1998, anno in cui avevano iniziato ad essere una coppia in pista, per poi innamorarsi e diventare partner anche nella vita.

La loro storia è durata fino al 2005, anno in cui è arrivata la rottura definitiva:

Perché ci siamo lasciati? Perché l’amore finisce, ma resta un grande legame e un grande affetto.

Attualmente Simone di Pasquale non ha una moglie ma è fidanzato con una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo che si chiama Maria Di Stolfo:

Ci siamo ritrovati e innamorati grazie al padel. Ci conosciamo da 5 anni ma ci amiamo da poco: lei è una donna vera, non teme di mostrare le debolezze.