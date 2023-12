Moglie e figli di Max Giusti: chi sono Benedetta Bellini, Matteo e Caterina

Max Giusti, noto comico e presentatore italiano, ha una vita personale ricca di amore e dedizione. La sua famiglia, composta dalla moglie Benedetta Bellini e dai figli Matteo e Caterina, è una fonte di gioia e ispirazione per l’artista.

Max Giusti è sposato con Benedetta Bellini dal 2009. I due hanno celebrato il loro matrimonio a Ostia Antica. Prima di arrivare all’altare, la coppia è stata fidanzata per ben quattro anni.

Max Giusti e sua moglie hanno due figli: Matteo, nato nel 2010, e Caterina, nata nel 2012. Insieme con i loro genitori, vivono in una bellissima abitazione a Roma.

Oltre alla sua vita familiare, Max ha avuto una carriera di successo come comico e presentatore.

Ha partecipato a vari programmi televisivi e prestato la sua voce per il film d’animazione “Cattivissimo me”.

Nonostante i suoi impegni lavorativi, Max ha sempre trovato il tempo per la sua famiglia, dimostrando che è possibile bilanciare una carriera di successo con una vita familiare appagante.

Max Giusti, intervistato da Serena Bortone durante Oggi è un altro giorno, ha parlato della gelosia nei confronti della moglie, svelando:

Non sono geloso perché non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo.