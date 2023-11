Moglie e figli di Javier Zanetti: ecco chi sono Paula, Sol, Ignacio e Tomas

Javier Zanetti è un ex calciatore argentino, noto per la sua carriera da difensore e centrocampista dell’Inter. Lo sportivo ha una bellissima moglie che si chiama Paula de La Fuentes che ha sposato nel 1999, dopo averla conosciuta nel 1991. La coppia ha tre figli: Sol, Ignacio e Tomas.

Moglie e figli di Javier Zanetti, ecco chi sono

Paula è argentina ed è sempre stata al fianco del marito, sia nei momenti di gloria che in quelli di difficoltà, e ha condiviso con lui la passione per il calcio e per l’Inter.

Zanetti ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori, ma ha parlato della sua famiglia in alcune interviste.

In un’intervista del 2018, ha dichiarato che la sua famiglia è la cosa più importante per lui e che cerca di trascorrere il maggior tempo possibile con loro.

Sol, la figlia maggiore di Zanetti, è nata nel giugno 2005, mentre Ignacio è nato nel luglio 2008 e Tomas nel maggio 2012.

Javier Zanetti ha scelto Ivan Zamorano, ex calciatore dell’Inter, come padrino di Sol, mentre Ivan Cordoba, un altro ex calciatore dell’Inter, è il padrino di Ignacio.

Javier è attualmente il vicepresidente dell’Inter.