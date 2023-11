Fabio Volo è uno scrittore, attore e conduttore televisivo italiano molto famoso. Ha due figli, Sebastian e Gabriel, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015, dalla sua ex moglie Johanna Maggy Hauksdottir, un’istruttrice di yoga islandese.

La coppia si è sposata nel 2011 e ha vissuto insieme per dieci anni prima di separarsi nel 2020. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Volo ha affermato di amare ancora la sua ex moglie e di non considerare la separazione un fallimento:

Ci siamo lasciati proprio per evitarlo. L’inferno è quando finisci dentro a un problema e non riesci a vederne l’uscita. Sono i tuoi limiti. E non è che poi non ci rientri più.

La separazione non è un fallimento. I rapporti si evolvono, conta l’intelligenza. Io non credo di amare meno la madre dei miei figli. E non credo che lei ami meno me. C’è un modo di stare insieme diverso. Oggi ci preme creare un ambiente amorevole per i nostri figli. Siamo anche andati in vacanza insieme, in Amazzonia.