Chi sono moglie e figli di Gigi e Ross? Il popolare duo comico e conduttori televisivi italiani, sono noti per il loro successo sia in TV che sul palcoscenico. Ecco alcune informazioni aggiornate al 2024 riguardo alle loro vite private.

Gigi (Luigi Esposito): è sposato con la ballerina e coreografa Naike Orilio.

La coppia ha due figli, di nome Gabriel e Nicole.

Ross (Rosario Morra): è felicemente legato a Milli Indaco.

È padre di un bambino di nome Mathias.

La carriera di Gigi e Ross è iniziata in radio, ma grazie al loro talento e alla loro simpatia sono riusciti a farsi strada anche in televisione.

Oltre al lavoro in TV, hanno avuto successo anche al cinema e hanno scritto un libro. Entrambi sono felicemente sposati e hanno figli.

Curiosità sul mitico duo

Gigi e Ross sono noti per le loro divertenti parodie di personaggi famosi come Tiziano Ferro, Zero Assoluto e Le Iene. Hanno portato in teatro celebri personaggi radiofonici come Zero Assoluto e Shaggy nello spettacolo Radio Comedy Show.

La loro simpatia e il loro talento li hanno resi amatissimi dal pubblico italiano.