Claudio Gioè, attore cinematografico e televisivo, è nato a Palermo il 27 gennaio 1975. L’attore, alto 1 metro e 70 centimetri, ha una vita privata molto riservata: scopriamo le informazioni su moglie e figli.

Moglie e figli di Claudio Gioè: l’attore è sposato? Le curiosità

Durante un’intervista con Caterina Balivo su Rai 1, è stata rivelata la sua relazione con l’attrice Pilar Fogliati. La coppia è stata insieme per quattro anni, confermando così voci e pettegolezzi che circolavano da tempo.

Pilar ha sottolineato che la differenza d’età con l’attore siciliano non è stata un problema: la causa della rottura è legata ad altri aspetti.

Claudio Gioè ha studiato al Liceo classico Giuseppe Garibaldi prima di trasferirsi a Roma per frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica, dove ha partecipato a seminari con il regista Luca Ronconi.

Dopo i primi passi in teatro, ha esordito sul grande schermo nel 1998 in “The Protagonists” di Luca Guadagnino, seguito da ruoli in film celebri come “I cento passi” (2000) e “La meglio gioventù” (2003).

In televisione, ha interpretato il sostituto procuratore Antonio Ingroia nella miniserie “Paolo Borsellino” nel 2004 e il boss mafioso Totò Riina in “Il capo dei capi” (2007).

Tra il 2009 e il 2010, è stato il vice questore Ivan Di Meo in “Squadra antimafia – Palermo oggi”.

Nel 2012, ha preso parte alla fiction noir “Il tredicesimo apostolo”, e nel 2013 è tornato in Sicilia per la serie “La mafia uccide solo d’estate”.

Nel 2017, ha ripreso il ruolo del commissario Michele Romano in “Sotto copertura – La cattura di Zagaria”.

Successivamente è stato protagonista in serie come “Passeggeri notturni” e “Vite in fuga” nel 2020.

Nel 2021, ha recitato in “Màkari”, basato sui romanzi di Gaetano Savatteri.

Nonostante la sua riservatezza, Claudio Gioè continua a conquistare il pubblico con la sua versatilità e talento artistico.

