Moglie e figli di Biagio Antonacci: ecco chi sono e l’attuale compagna

Biagio Antonacci è un cantautore italiano di grande successo che ha avuto diverse storie d’amore molto importanti nella sua vita: scopriamo chi sono i suoi figli e sua moglie.

Antonacci è stato a lungo legato (ma mai sposato) con Marianna Morandi, figlia del famoso cantante Gianni Morandi. Da questa relazione sono nati due figli, Paolo e Giovanni.

Paolo, nato nel 1995, ha 29 anni e ha mostrato un forte interesse per la musica, seguendo le orme del padre.

Giovanni, nato nel 2001, ha 22 anni ed è intenzionato a fare il rapper.

Dopo la fine della sua relazione con Marianna, Antonacci ha iniziato una relazione con Paola Cardinale. I due sono insieme dal 2004, anche se non si sono mai sposati formalmente.

Paola ha una figlia da una precedente relazione, Benedetta, che Antonacci considera come una figlia. A dicembre 2021, Antonacci e Cardinale hanno accolto il loro primo figlio insieme, Carlo.

Nonostante la sua vita sentimentale possa sembrare non convenzionale, Antonacci ha dichiarato di sentirsi molto legato alla sua famiglia. Ha detto:

Non mi sono mai sposato, ho fatto due figli con una donna con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico.