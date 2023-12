A distanza di diverse ore dall’ingresso di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello, in qualità di nuova concorrente, finalmente abbiamo assistito all’atteso confronto con Mirko Brunetti. I due, ormai, non sono più una coppia per decisione della stessa ex tentatrice.

Mirko e Greta: il confronto al Grande Fratello

A quanto pare Greta sembra avere le idee molto chiare rispetto a ciò che vuole e a come intende comportarsi nella Casa del Grande Fratello. Come ha lei stessa ammesso, incalzata da Alfonso Signorini, la sua intenzione non è affatto quella di mettersi in mezzo tra Mirko e Perla Vatiero, consapevole del fatto che lui sia ancora innamorato della sua ex.

Rispetto a tutta la complicata situazione, Greta è apparsa lucidissima e rivolgendosi a Mirko ha commentato:

A me tutto ciò non interessa proprio, non so come farti capire. Io non provo dolore nel vedervi perché l’ho già provato fuori… Qualsiasi cosa dovesse succedere, io non provo dolore. Tu devi fare quello che ti dice il cuore a prescindere da Greta. Tu non ti aspettavi quando sei entrato al GF che questa situazione poteva succedere? Se sei qui è anche per questo!

L’ex di Temptation le ha quindi domandato cosa avrebbe visto di così sconveniente, cadendo dalle nuvole:

Ho visto una complicità tra voi che va al di là del rispetto per la persona che hai fuori, che è bellissima da vedere. Tu non hai sbagliato a farla, tu hai fatto benissimo a farla, però non puoi farla se sei fidanzato, quindi io fossi stato te… chiarisco per 2-3 giorni, poi prendo le distanze. Questo avresti dovuto fare, se volevi. Ma hai fatto benissimo quello che hai fatto. Tu fai il tuo percorso. Non capisco perché ti metto in imbarazzo, puoi pure metterti nel letto con una. Il sentimento c’è e andrà via. E’ diminuito sicuramente perché mi hai deluso. Ad oggi non tornerei mai con te, quindi non devi sentirti in imbarazzo.

Insomma, Greta sembra aver preso definitivamente la sua lucida delusione, al contrario di Mirko che, nonostante le parole dell’ex tentatrice, non è apparso affatto tranquillo dalla presenza della ragazza, al punto da ammettere:

Questa situazione con voi due è la cosa che più mi ha stravolto nella vita.

A rimettere però tutto al proprio posto, ancora una volta è stata Greta:

Diamo un peso diverso perché le cose mi hanno stravolto nella vita cose più importanti. Ecco perché la prendo con più superficialità.