Mirko chiude con Perla e cita Alessio, il faccia a faccia in diretta – VIDEO

Mirko Brunetti “chiude” con Perla Vatiero durante la diretta del Grande Fratello. La concorrente si è presentata in studio e prima si è confrontata con Alfonso Signorini e Fiordaliso.

“Ci siamo detti di volerci dare una seconda possibilità, perché che noi ci amiamo si è visto. Se non si vede più è perché ci siamo dati questa seconda possibilità, però quei tre giorni trascorsi in casa sono stati pesanti”, ha affermato Perla in studio.

Poi ha aggiunto:

Io so quanto ho sofferto, quanto sia stata male, in casa e fuori.

Perla ha anche commentato l’amicizia con Alessio:

A me piace sapere quello che una persona pensa di me. Vivendo all’interno della casa, vedere una persona che ha un approccio di amicizia e magari può fare le stesse cose con altre persone, può dare fastidio. Questo può non stare bene anche in amicizia. Tra noi c’è stata un’empatia da subito.

In studio, a questo punto, è arrivato Mirko Brunetti:

Premetto che sono contento si rida, anche se per me c’è poco da ridere. Ho ascoltato e ho poco da aggiungere. Perla non è solo quella di queste clip, ci sono tanti messaggi in codice, comportamenti, miei dubbi che oggi trovano conferma. Sono molto deluso, hai fatto capire molto più di quello che tu credi. Se volevi togliermi dei dubbi non lo hai fatto, la nostra vita non è in pausa.

Perla ha risposto:

A me i dubbi non li hai tolti facendo chissà cosa, ci siamo dati una seconda possibilità.

Quindi Mirko si è riferito ad Alessio:

Io non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma.

Perla ha continuato precisando che Alessio le piace solo come persona:

Alessio mi piace come persona, mi dà tanto in casa, mi fa ridere e ne ho bisogno. I miei dubbi esistono, le paure ci sono, io nella casa mi sono sentita dire da te cose che non svaniscono dall’oggi al domani. Tu pensi che io debba aspettare una risposta da un’altra persona per sapere se tornare con te o no? Io sto bene con me stessa, se devo stare con te è perché io devo stare bene con una persona, non ho bisogno di un porto sicuro.