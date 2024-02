Mirko Brunetti rompe il silenzio dopo essere tornato con Perla Vatiero

Mirko Brunetti, dopo la diretta del Grande Fratello ed essere tornato con Perla Vatiero, ha ripreso in mano i social scrivendo un pensiero sul ritorno di fiamma.

Mi sono preso i miei tempi e me li prenderò ancora. Ho tutelato ciò che avevo dentro e lo farò ancora. Ho rispettato me stesso, mi sono ascoltato con la pazienza di chi stavolta non voleva azzardare.

“Si vedeva che tra di noi c’era tanta confusione, anche perché siamo distanti. Siamo riusciti a capire che il sentimento non è mai svanito” ha commentato Perla Vatiero nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera.

“Sono stati tre giorni che mi hanno travolto completamente perché ho messo a nudo le mie debolezze e le mie insicurezze” – ha spiegato Mirko prima di rivedere Perla – Per le sensazioni che ho sentito posso dire che è ancora amore”.

Un legame così profondo non può non provare a darsi una seconda possibilità. Quando sto con Perla il tempo si ferma e un motivo c’è. Non ho mai accettato che fosse finita, in realtà. Ci siamo dati troppo.