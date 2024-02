Durante la diretta del Grande Fratello, Paolo Masella e Letizia Petris hanno condiviso un momento romantico, ballando di fronte a un pubblico numeroso. Nonostante la musica coinvolgente, gli abbracci affettuosi e il calore della folla, tuttavia, non tutto è andato perfettamente.

Ore dopo, Letizia ha confessato a Paolo di essersi sentita delusa da alcune sue parole. Il ragazzo aveva manifestato il rammarico di non aver visto sua madre durante il ballo, il che ha turbato la fidanzata.

Secondo lei, non era il momento adatto per pensare alla famiglia. La sorpresa del momento avrebbe dovuto bastare a Paolo, senza desiderare altro.

Letizia capisce l’importanza della madre per Paolo, ma avrebbe preferito che lui si concentrasse sul momento con lei senza lasciarsi travolgere dalla nostalgia.

Paolo cerca di spiegarsi, dicendo che il pensiero della madre è durato solo cinque minuti e che era comunque felicissimo durante il ballo. Letizia, però, non è convinta.

Vorrebbe che Paolo apprezzasse ciò che hanno vissuto, invece di concentrarsi sulle mancanze.

Letizia, abituata a valorizzare ciò che ha, si sente ferita. Stanca della discussione, se ne va lasciando Paolo solo e confuso.

Chiedendo consiglio a Marco, Paolo capisce che avrebbe dovuto apprezzare il momento con Letizia nonostante la sua comprensibile devozione alla madre.

Maddaloni suggerisce di lasciare la Petris in pace per un po’ e di raccontare la sua versione dei fatti solo successivamente.

Paolo accetta i consigli con determinazione. Riuscirà a metterli in pratica e a rafforzare il suo rapporto con Letizia?

Questa sta in paranoia perchè lui ieri sera ha osato pensare alla madre, che non vede e sente da 5 mesi, e non si è concentrato solo ed esclusivamente su di lei! Ma quanti anni ha mestizia, 4? I capricci come una bimbaminkia! #grandefratello

pic.twitter.com/SUgOJMxzm2

— Mony07😎🤘 🇮🇹 (@mony0770) February 20, 2024