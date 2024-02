Cosa sta succedendo al Grande Fratello? Mentre si rincorrono le voci in merito alla presunta chiusura del reality a partire dal prossimo settembre, con una pausa di un anno per fare spazio, al suo posto, a La Talpa, spunta la testimonianza da parte di una persona del pubblico su quanto sarebbe accaduto ieri in studio, durante l’ultima puntata del GF.

Aria testa al Grande Fratello? La testimonianza dallo studio

Questa volta la segnalazione è stata inviata ad Alessandro Rosica, l’Investigatore social più famoso di Instagram. Secondo la testimone (le cui parole sono da prendere come sempre con le pinze), ieri sera parte del pubblico non sarebbe stato trattato benissimo:

Ci hanno trattato con estrema maleducazione e arroganza rispondendo male a tutti, indisponendosi se qualcuno doveva andare in bagno ore prima della diretta, offendendo con estrema prepotenza, addirittura un ragazzo è stato spinto.

La testimone ha parlato anche di un “grande malumore”, tanto che finita la puntata ci sarebbe stata “una mezza rivolta del nostro settore di pubblico”.

Rosica ha ribadito il clima testo aggiungendo:

Dietro le quinte del GF l’aria che si respira è tesissima.

Nelle sue precedenti Stories, secondo Investigatore social il Grande Fratello si farà anche a settembre ma con un cambio di conduzione (video in apertura).