Mirko Brunetti, ex di Temptation Island e del Grande Fratello ed ex fidanzato delle attuali gieffine, Perla Vatiero e Greta Rossetti, potrebbe presto fare ritorno nella Casa più spiata d’Italia. A distanza di qualche settimana dalla sua uscita, avvenuta nel corso della 25esima puntata del reality di Canale 5, il giovane ristoratore di Rieti potrebbe tornare ma non come concorrente.

Mirko Brunetti rientra al Grande Fratello? L’indiscrezione

L’indiscrezione è stata lanciata dal portale MondoTV24 e farebbe riferimento ad un ritorno nella Casa del Grande Fratello da parte di Mirko Brunetti ma in qualità di ospite e per un tempo limitato. Ma da dove giunge tale ipotesi?

Tutto sarebbe partito da una chiara ed esplicita richiesta dei fan di Mirko. Dopo la sua uscita dal GF, l’ex di Temptation Island ha continuato ad essere un protagonista del reality, con continui interventi in praticamente tutte le puntate del programma. Nel suo ultimo, aveva attaccato senza mezzi termini Giuseppe Garibaldi, accusandolo di essere un giocatore pronto anche ad approfittarsi di Perla.

Nelle passate ore i suoi fan hanno fatto sentire ancora la sua presenza nella Casa del Grande Fratello attraverso un aereo il cui messaggio recitava: “No Mirko, no GF #MirkOspite”. Ed a quanto pare gli autori avrebbero preso in considerazione le richieste dei fan. Ecco cosa scrive a tal proposito il portale MondoTv24:

A prima firma di MondoTV24 possiamo segnalarvi il rientro di Mirko in qualità di Guest, per una settimana, dal 15 al 22 Gennaio 2024.

Una presenza limitata nel tempo, dunque, che potrebbe vedere Mirko nuovamente alle prese con le sue due ex fidanzate, Perla e Greta, ma soprattutto intenzionato a fare chiarezza con Garibaldi.