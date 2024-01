Mirko Brunetti al Grande Fratello come ospite? Secondo MondoTV24 l’ex concorrente sarebbe dovuto entrare per una settimana. Tuttavia, Alessandro Rosica (Investigatore Social) è intervenuto così come il diretto interessato.

Mirko Brunetti entra al Grande Fratello con un nuovo ruolo? Lui interviene

Tutto sarebbe partito da una chiara ed esplicita richiesta dei fan di Mirko. Dopo la sua uscita dal GF, l’ex di Temptation Island ha continuato ad essere un protagonista del reality, con continui interventi in praticamente tutte le puntate del programma. Nel suo ultimo, aveva attaccato senza mezzi termini Giuseppe Garibaldi, accusandolo di essere un giocatore pronto anche ad approfittarsi di Perla.

Nelle passate ore i suoi fan hanno fatto sentire ancora la sua presenza nella Casa del Grande Fratello attraverso un aereo il cui messaggio recitava: “No Mirko, no GF #MirkOspite”. Ed a quanto pare gli autori avrebbero preso in considerazione le richieste dei fan. Ecco cosa scrive a tal proposito il portale MondoTv24:

A prima firma di MondoTV24 possiamo segnalarvi il rientro di Mirko in qualità di Guest, per una settimana, dal 15 al 22 Gennaio 2024.

Tuttavia la notizia è stata prontamente smentita da Alessandro Rosica (Investigatore Social) ed anche da Mirko (il video in apertura):

Io così stanca delle fake news: