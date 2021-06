La morte di Michele Merlo ha letteralmente sconvolto tutti. Ad appena 28 anni è morto per colpa di una leucemia fulminante che gli aveva provocato una emorragia cerebrale. Lo scorso 6 dicembre aveva pubblicato su TikTok un video da brividi che vi proponiamo in apertura articolo.

Quando penso mi vengono in mente tutte le persone che non ho più. Penso a mio nonno, a mia nonna, alla mia zia. Penso anche alle mie ex fidanzate, penso a un mio amico che non c’è più perché ha fatto un incidente in auto.

Sono cose naturali credo, penso non ci sia nulla di male nel tuffarsi nel passato per qualche ora. Se avete qualcuno cui volete bene, diteglielo. Non aspettate domani, perché potrebbe essere tardi. E non c’è cosa più brutta del rimpianto di non aver detto qualcosa a qualcuno nel momento giusto.