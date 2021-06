Ancora silenzio e attesa in merito alle condizioni di salute di Michele Merlo, giovane cantautore colpito da leucemia fulminante e operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale da essa causata. In queste ore si è detto di tutto e come spesso – tristemente – accade, anche in circostanze così delicate non si sono fatte attendere le bufale.

Michele Merlo e la bufala del vaccino Covid

Non mancano le cattiverie gratuite nei confronti di Michele Merlo che lotta tra le vita e la morte. Adesso si aggiunge anche la bufala del vaccino contro il Covid-19 che ha portato la famiglia del ragazzo, già colpita all’improvviso da un immane dolore, ad intervenire per zittire alcune voci.

Come riferisce RaiNews, infatti, i familiari dell’ex concorrente di Amici si sono trovati costretti a smentire “categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di Leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.

Al dolore ed all’apprensione di queste ore, dunque, si sommano anche le bislacche teorie dei complottisti che continuano a gettare fango (o almeno ci provano) non solo sulla campagna vaccinale che fortunatamente contribuisce a evitare nuove morti da Covid ma anche sullo stesso Michele Merlo.