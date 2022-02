Michele Bravi, domanda sull’incidente: Serena Bortone si scusa

Nei giorni scorsi era diventata virale non tanto la risposta di Michele Bravi, quanto la domanda sull’incidente posta da Serena Bortone durante un suo collegamento con la trasmissione Oggi è un altro giorno. Nella puntata odierna, la conduttrice è tornata sull’argomento, questa volta scusandosi pubblicamente.

Serena Bortone ha spiegato che non aveva alcuna intenzione di ferire il giovane artista Michele Bravi con la sua domanda sull’incidente nel quale il giovane rimase coinvolto ed in cui perse la vita una donna.

A quanto pare la conduttrice avrebbe già chiarito in privato con il diretto interessato al punto da ammettere in tv:

Michele è un ragazzo estremamente sensibile e infatti mi dispiace se posso averlo ferito. Io non sono abituata a ferire nessuno e infatti non lo faccio mai nella vita ma questo lui lo sa perché glielo ho fatto sapere.

Ma cosa aveva detto su Michele Bravi? Durante un collegamento aveva domandato al cantante, in gara all’ultimo Festival di Sanremo 2022:

So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile. Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad una persona; so che per te è stato uno choc dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato.