Agghiacciante domanda di Serena Bortone a Michele Bravi durante un collegamento di “Oggi è un altro giorno”. La giornalista, priva di alcun tatto, ha chiesto al cantante di Sanremo 2022 come avesse affrontato il terribile incidente che lo ha coinvolto alcuni anni fa.

La perfetta risposta di Michele Bravi alla domanda di Serena Bortone

So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile. Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad una persona; so che per te è stato uno choc dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato.

Michele Bravi, che per quell’incidente ha patteggiato una pena di 1 anno e sei mesi con la sospensione condizionale e la non menzione nel casellario giudiziale, ha replicato in modo perfetto:

Sono tornato a parlare di musica, di voce e tutto questo mi basta per adesso. Tutto il resto credo vada affrontato con un altro tipo di profondità.

Successivamente, Serena Bortone ha continuato con le domande “scomode” parlando di amore e, proprio in quel momento, è arrivata la replica di Michele alla precedente domanda:

Se sono innamorato? Lo sono delle persone empatiche, quindi è molto difficile trovarne come dimostrano le cose.

Risposta perfetta, bravissimo Michele.

Michele ti chiedo scusa io da parte di questa pseudo conduttrice.

continua a far parlare la tua musica.❤️‍🩹 pic.twitter.com/OfJUuPTacm — ᴸⁱ💐 (@induealottare) February 4, 2022