Michele Bravi torna al Festival di Sanremo 2022 dopo il periodo buio legato all’incidente stradale che lo vide coinvolto. Era il 2018 quando per il giovane cantante tutto cambiò. Una parentesi molto dolorosa, per Bravi, in seguito alla quale è cambiata l’intera visione della vita.

Incidente Michele Bravi ed il ritorno al Festival di Sanremo 2022

Era il novembre del 2018 quando un brutto incidente stradale a Milano vide coinvolto Michele Bravi. Nel sinistro perse la vita una donna. L’avvocato del cantante, Manuel Gabrielli, come rammenta IoDonna, ha specificato:

Al momento del sinistro Michele Bravi non stava effettuando inversione ad U, bensì una svolta a sinistra per accedere ad un passo carraio.

A detta del legale, inoltre, la moto della vittima proveniva da dietro “rispetto al senso di marcia dell’autovettura guidata da Michele e, quindi, alle spalle di quest’ultimo. Al momento dell’impatto, l’auto di Michele aveva superato la riga di mezzeria per circa la sua metà, mentre l’impatto è avvenuto in prossimità della portiera posteriore, lato guidatore”.

Nel luglio 2022 il tribunale ha stabilito una concausa e conseguente patteggiamento tra le parti: per Michele, un anno e mezzo con pena sospesa e non menzione sul casellario giudiziale.

Intervistato dal Fatto Quotidiano, Michele Bravi aveva spiegato:

Qualsiasi cosa facessi mi sembrava irrispettosa, volevo solo sparire. Se pensavo ‘sto male’, mi dicevo ‘ sono privilegiato perché sono vivo’. Se pensavo ‘sto bene’, mi dicevo ‘come posso stare bene con quello che è successo? Se non avessi avuto accanto una persona, sarei rimasto in una solitudine fatale. Invece c’era questo ragazzo meraviglioso che in quei momenti mi prendeva la testa tra le mani, era un lucchetto di carne che mi teneva ancorato alla realtà.

Il ritorno al Festival della Musica

Nel 2017 Michele Bravi partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con Il Diario degli errori, arrivando quarto. Nel 2018 fa la “doppietta” a Sanremo: a febbraio come ospite con Annalisa e a marzo nel programma Sanremo Young.

Ora è pronto a fare il suo ritorno alla kermesse con il brano Inverno dei fiori.