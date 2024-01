Nel mondo di Amici 23, i biglietti misteriosi di alcuni ex studenti, tra cui Mew e Matthew, sono apparsi come funghi dopo la pioggia. I detective del talent show, ovvero i fan, hanno iniziato a fare ipotesi a raffica sul significato di questi piccoli pezzi di carta. Ecco cosa è saltato fuori dal cilindro del web.

I biglietti di Mew e Matthew ad Amici 23: le tesi dei fan

Nel corso del daytime di Amici, i fan più Sherlock Holmes della situazione hanno notato un dettaglio interessante che coinvolge due ex studenti, Mew e Matthew.

Entrambi hanno recentemente lasciato il programma “per motivi personali”. Un sacco di chiacchiere e voci sulla ragione di questa scelta, ma nessuna conferma ufficiale.

Nei primi minuti del daytime, mentre si parlava di Nicholas e del suo momento di crisi in cucina, alcuni si sono concentrati su dei foglietti appesi al frigorifero della casetta.

Decifrare cosa c’è scritto è un po’ come cercare di risolvere un enigma criptico, ma i nomi di Mew, Matthew e sembra anche Holy Francisco sono chiaramente leggibili.

Decifrare cosa c’è scritto è un’impresa da supereroi. Ma dal biglietto di Matthew (o almeno così sembra), si legge: “Che cringiata!!”, ma nulla di più.

Tra i fan di Amici 23 è nata una teoria interessante.

Alcuni pensano che potrebbe trattarsi di una sorta di “bacheca dei saluti”.

In pratica, tutti i concorrenti eliminati o ritirati avrebbero lasciato un pensiero ai loro compagni d’avventura, con i quali hanno stretto legami speciali nel corso della loro partecipazione al talent.

A supportare questa ipotesi ci sono le firme degli studenti Mew, Matthew e Holy Francisco.

Forse ci sono anche degli avvisi o degli appunti per ricordare i vari turni in casetta per quanto riguarda le pulizie.

Ma è bastato davvero poco per far esplodere il web e, nonostante Matthew e Mew siano stati eliminati, continuano a essere nel cuore dei telespettatori di Amici 23.

il biglietto a destra è di holy, quello a sinistra di mew, quello al centro di matthew? CIOÈ IN CASETTA HANNO ANCHE IL MURO DEL PIANTO? pic.twitter.com/djj4ppXhbh — ia 🕸️🩸🎸 mewmew; milan 2!! (@ORIIVN) January 15, 2024