Mew e Irama sono una coppia ufficiale: il video virale

Mew e Irama stanno insieme? Il video su TikTok conferma la relazione

Da giorni si rincorrono voci su una possibile storia tra Mew, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, e Irama, artista tra i più amati della scena musicale italiana. Ora, a far impazzire i social ci ha pensato un video su TikTok che sembra confermare i sospetti.

Nel filmato, diventato virale in poche ore, si vedono i due uscire dallo stesso van. Prima appare Mew, subito dopo Irama. A quanto pare, i due erano appena arrivati all’hotel dell’artista, dove ad attenderlo c’erano numerosi fan, accorsi per salutarlo in occasione di una data molto speciale: il suo concerto sold out all’Arena di Verona, il secondo della sua carriera in quello storico luogo.

Mew scappa subito, Irama resta con i fan, il video

Nel video (che trovi anche a inizio articolo) si vede Irama che, prima di entrare, si è preso qualche minuto per salutare i fan che lo attendevano, mentre Mew si è allontanata subito, lasciando comunque intuire che i due avessero viaggiato insieme.

Ovviamente il video ha alimentato i sospetti su una possibile relazione tra loro. I fan più attenti avevano già notato alcune interazioni “ambigue” tra i due sui social nelle ultime settimane (qui per ulteriori dettagli), ma questa è la prima volta che vengono visti pubblicamente insieme, anche se in modo molto discreto.

Il commento esilarante di un utente: “Lei è l’ex del fratello dell’ex di…”

Tra i commenti del video ce n’è uno esilarante che spiega: “Mew è la ex di Matthew che è il fratello di Marta che è la ex di Lori che è il migliore amico di Irama e Lori è super amico di Matthew anche (e anche Irama sicuramente), mi fa spaccare tutto sto giro”. Insomma, un filo rosso bizzarro.

Al momento, né Irama né Mew hanno confermato o smentito ufficialmente, ma l’attenzione è alle stelle. I fan di entrambi restano con gli occhi puntati sui loro profili, in attesa di ulteriori indizi o magari… un annuncio.