Irama e Mew, relazione sempre più ufficiale: cos’è successo

Mew e Irama, la relazione è sempre più ufficiale? Ecco cosa è successo a Milano

Nelle ultime settimane i fan di Mew e Irama hanno iniziato a notare una certa complicità tra i due, e alcuni segnali sembrano confermare che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia (qui per tutti i segnali e indizi delle scorse settimane). A far scatenare le ipotesi nelle ultime ore, invece, è stata una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, nota per condividere gossip e curiosità dal mondo dello spettacolo.

Una follower ha raccontato che Mew e Irama sono stati avvistati insieme al Shook di Milano, un locale molto frequentato, dove pare si siano recati per fare un regalo. Ma non è finita qui: il giorno dopo, Irama è stato visto indossare un cappello che appartiene a Mew, dettaglio che ha fatto drizzare le antenne ai fan più attenti.

Secondo la stessa segnalazione, la coppia si sarebbe poi recata insieme dall’ottico, sempre a Milano, per acquistare degli occhiali.

Si tratta di piccoli dettagli, certo, ma che sembrano raccontare una quotidianità condivisa, fatta di momenti semplici e spontanei. Gesti che, solitamente, appartengono a chi vive una relazione e non a semplici amici.

Tanti dettagli e indizi ma nessuna conferma da parte dei protagonsti

Al momento né Mew né Irama hanno confermato ufficialmente una relazione, ma questi segnali non fanno altro che alimentare la curiosità e l’interesse intorno a una coppia che, se davvero esiste, sembra già molto affiatata.

Restiamo in attesa di ulteriori indizi… o magari di una conferma ufficiale.