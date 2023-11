Poco prima di mezzogiorno, su Canale 5 andrà in onda la nuova puntata di Melaverde, la trasmissione condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Lo storico programma Mediaset ci illustrerà non solo le bellezze della nostra Italia ma andrà anche a raccontare le storie di famiglie che hanno deciso di investire in determinati prodotti. I luoghi, i mestieri ed il cibo saranno gli ingredienti della nuova puntata di Melaverde di oggi 26 novembre.

Melaverde, la puntata di oggi 26 novembre 2023

In tutta la zona del Garda, la coltivazione dell’olivo ha origini antichissime, e Tignale è uno dei Comuni del Garda dove oggi si produce un eccellente olio extravergine di oliva biologico. Furono gli antichi romani a cominciare a coltivare in maniera significativa questa pianta, ma la grande diffusione si ebbe nel medioevo, grazie a monaci dei monasteri, non tanto per un uso alimentare dell’olio, quanto per il suo utilizzo nelle liturgie e per illuminare le chiese.

Oggi l’olio del Garda è annoverato tra i migliori oli extravergine italiani e quella che vi raccontiamo in questa puntata è la sua storia. Durante Melaverde si parlerà anche di agrumi antichi e agricoltura sperimentale di recupero di antiche varietà di mele, pere e ciliegie.

I servizi di oggi

Nel 1907 a Maniago, in Friuli-Venezia Giulia, nasce il primo stabilimento industriale ad energia elettrica per la produzione di coltelli e più in generale di lame da taglio di ogni tipo. Maniago è oggi considerata la capitale del coltello e le sue lame sono diventate famose anche fuori dai confini italiani. Così conosciute, che sono arrivate persino ad Hollywood, grazie ad un maestro maniaghese che ha prodotto armi per alcuni tra i film più conosciuti. Oggi a Maniago sono una settantina le aziende che producono lame, coltelli e altri prodotti da “taglio”, alcune ancora in modo totalmente artigianale, altre utilizzando le più moderne tecnologie.

Fonte: Facebook Melaverde