Annalisa è ad un passo dal matrimonio con Francesco Muglia? A quanto pare la risposta è sì ma, proprio in queste ore, sui social sono girate incessantemente delle presunte dichiarazioni della cantante in merito al suo futuro sposo.

Secondo DiPiù TV, proprio Annalisa avrebbe confermato a loro il matrimonio con Francesco Muglia parlando anche di prossimo desiderio di gravidanza:

Si, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui. Figli dopo il matrimonio? Anche la gravidanza la metterei in note musicali. Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica.