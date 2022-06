Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello 16, si è sposata con Lorenzo Cascino. In queste ore, è arrivata anche la reazione di Kiko Nalli, l’hair style con il quale la professoressa ha avuto una storia nata nella Casa.

Ambra Lombardo si è sposata: la piccata reazione di Kiko Nalli

Kiko Nalli ha risposto a tutti coloro che gli chiedevano un parere sulla sua ex fidanzata Ambra Lombardo. La risposta, nonostante voglia essere positiva, appare comunque piccata:

Signore fino alla fine. A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex…posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena di amore. Auguri!

Personalmente non credo si tratti di signorilità o meno. Se vuoi dare una risposta pubblica esprimendo il tuo parere nei confronti di una persona che hai amato e che oggi ha ritrovato la serenità, dovresti esserne felice pure tu (se ti ha lasciato un bel ricordo).

Di contro, se la tua ex fidanzata è un capitolo chiuso, non c’era nemmeno bisogno di commentare in maniera pubblica.

Del resto, la storia tra Kiko Nalli e Ambra Lombardo è finita ormai da tempo.

La prof parla della rottura