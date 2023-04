La puntata di stasera del tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, vedrà la consegna di un nuovo tapiro a Massimo Giletti. Il motivo è strettamente connesso a quanto comunicato ieri da La7, in occasione della decisione di sospendere la trasmissione Non è l’Arena senza alcun preavviso.

L’inviato ha incalzato il conduttore con una provocazione, chiedendogli: “Non è che Fabio Fazio, che la fece mandare via dalla Rai…”. Una frase con la quale avrebbe lasciato intendere come dietro la decisione di allontanarlo da La7 possa esserci lo zampino del padrone di casa di Che tempo che fa.

“E Fazio andrebbe a La7? Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una sceneggiatura di questo tipo. Ma Cairo è più bravo ancora”, ha replicato Massimo Giletti, arrivando a commentare ironico “Magari vengo a Mediaset”.

E sul presunto motivo per cui sarebbe stato allontanato con tanto di sospensione di Non è l’Arena, ha replicato:

Staffelli gli ha poi domandato ancora se l’allontanamento fosse collegato alla discussa messa in onda dello speciale su Matteo Messina Denaro. Giletti ha replicato: “L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti”.

Durante la consegna del Tapiro, Massimo Giletti ha poi smentito il rumors in merito alla sua frequentazione con la sciatrice Sofia Goggia: “Il niente del niente”, si è limitato a dire.

Repubblica parla di 48 mila euro parzialmente in nero a Baiardo. La Stampa fa sapere che Giletti avrebbe incontrato più volte Roberto Sergio (in corsa per ruolo di Ad Rai). Cairo al Fatto: “Non posso rispondere. Comunque abbiamo fatto un comunicato e non ho nulla da aggiungere”.

— Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 14, 2023