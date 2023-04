La notizia della sospensione di Non è l’Arena di Massimo Giletti da parte de La7, ha irrimediabilmente fatto il giro delle redazioni, compresa l’indiscrezione relativa a presunte perquisizioni della Dia a casa del conduttore o nella sede della redazione di Non è l’Arena. Indiscrezione che, sottolinea Open, non troverebbe conferma ma che invece Dagospia darebbe per certa, con ulteriori dettagli ed accuse.

Dia a casa di Giletti? Le nuove clamorose indiscrezioni di Dagospia

Nella mattinata di oggi, in seguito alla notizia clamorosa della sospensione di Non è l’Arena, si era diffusa l’indiscrezione su una presunta inchiesta della Dia in riferimento ad alcune puntate che Giletti avrebbe dedicato a storie di mafia, prima e dopo la cattura di Matteo Messina Denaro all’interno del suo programma. Voci che potrebbero essere alla base della decisione di La7.

Difficile tuttavia individuare la puntata specifica, sebbene nella memoria di tanti sarebbe rimasta quella dedicata all’intervista di Massimo Giletti a Salvatore Baiardo, stretto collaboratore della famiglia mafiosa dei Graviano. Lo stesso aveva profetizzato lo scorso autunno la malattia del boss latitante e la sua successiva decisione di consegnarsi alla giustizia.

Lo stesso Baiardo, ricorda ancora Open, fu poi interrogato dai magistrati proprio su quelle rivelazioni. Anche dopo, nonostante le polemiche, aveva fatto ritorno a Non è l’Arena con ulteriori presunte rivelazioni. I magistrati avrebbero anche verificato se per caso tali rivelazioni avessero avuto un compenso economico, finora mai emerso.

A tal proposito è però intervenuto Dagospia con nuove clamorose rivelazioni:

Come mai Urbano Cairo, che non ha mai cacciato nessun giornalista, ha preso la decisione di mettere alla porta massimo giletti? Mafia ci cova! Pare che sia intervenuta la DIA (Direzione Investigativa Antimafia) a proposito delle svariate “rivelazioni” su Matteo Messina Denaro concesse a “Non è l’Arena” da Salvatore Baiardo, uomo di fiducia dei fratelli Graviano […] Aggiornamento: sembra che la Dia abbia beccato Giletti dare 30 mila euro a Baiardo.

Si tratta ovviamente di mere indiscrezioni, che tuttavia conterrebbero delle accuse molto gravi.