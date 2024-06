Siamo giunti alla quarta coppia di Temptation Island 2024, quella formata da Martina e Raul. Qui, il problema di fondo, sembra essere la forte gelosia del fidanzato e che potrebbe rappresentare un vero e proprio ostacolo alla relazione. Scopriamo cosa hanno detto nel video di presentazione.

E’ stato il profilo ufficiale di Temptation Island a condividere le parole di Martina e Raul, quarta coppia del programma che affronterà il viaggio nei sentimenti. A prendere per prima la parola è stata proprio la fidanzata:

Sono Martina, ho 26 anni e vengo da Roma e sono fidanzata con Raul da 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché lui per me è geloso e possessivo, tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere ma io tentenno, non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà.