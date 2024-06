Quando inizia Temptation Island 2024? Spunta la possibile data, al via le registrazioni

Temptation Island, quando inizia la nuova edizione? Ecco la possibile data di messa in onda

Temptation Island sta per tornare su Canale 5 in occasione di una nuova edizione. Ad oggi abbiamo già avuto modo di conoscere le prime due coppie ufficiali ma non è ancora stata svelata la data di partenza. Quando inizia il programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia?

Quando inizia Temptation Island 2024?

La nuova edizione di Temptation Island sta per tornare nella prima serata di Canale 5. La scorsa estate ci ha fatto conoscere tre dei protagonisti indiscussi dell’ultimo Grande Fratello, ovvero Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. A breve però, siamo pronti a fare la conoscenza delle nuove coppie.

Le prime due sono state già svelate dai profili social della trasmissione. Si tratta di Siria e Matteo e di Jenny e Tony. Su quest’ultima coppia, tra l’altro, sono già giunte le prime segnalazioni da parte degli esperti di gossip sui social.

In attesa di scoprire chi saranno i prossimi protagonisti, una domanda serpeggia tra i fan del programma estivo per eccellenza: quando inizia Temptation Island? A fornirci le prime indicazioni ci ha pensato il buon Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua seguita pagina Instagram.

Le registrazioni del docu-reality che mette alla prova alcune coppie con degli evidenti problemi di fiducia, partiranno nei prossimi giorni, mentre per la messa in onda dovremo attendere in una data compresa tra il 20 ed il 27 giugno. La conferma potrebbe giungere nei prossimi giorni.