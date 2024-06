Jenny Guardiano e Tony Renda, chi è la seconda coppia di Temptation Island 2024: lui scrive ad altre ragazze – VIDEO

Dopo Siria Pingo e Matteo Vitali è arrivato il momento di conoscere la seconda coppia ufficiale di Temptation Island. Si tratta di Jenny Guardiano e Tony Renda. Chi sono e perché hanno scritto al programma dei sentimenti?

Jenny Guardiano e Tony Renda, seconda coppia di Temptation Island 2024

Jenny Guardiano e Tony Renda, seconda coppia ufficiale di Temptation Island 2024, prenderanno presto parte al programma in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. I due sono stati i protagonisti di un video di presentazione destinato a far discutere (soprattutto per le rivelazioni sul ragazzo).

A scrivere al programma è stata Jenny, che si è così presentata:

Sono Jenny, ho 26 anni e vivo a Catania e sono fidanzata con Tony da 5 anni. Scrivo a Temptation Island perché Tony non mi consente di vivere la mia vita. Lui fa il dj ed è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze. Per farvi capire chi è Tony, quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua, tutte e tre. Ecco questo è Tony.

Tony ha subito smorzato le precedenti parole della fidanzata:

Così mi fai sembrare un mostro (ride, ndr). Ero una persona buona ai tempi.

La fidanzata ha replicato:

Str*nzo! Una ragazza mi contatta e mi inizia a mandare le foto delle loro conversazioni. Lui le aveva scritto: “Che bel culetto!”

La scusa di lui?

Ma quello non l’ho scritto io, mi era stato hackerato il profilo!

La chiosa di Jenny la dice lunga:

Sei un attore, da oscar!