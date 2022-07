Le parole di Chiara Ferragni sulla situazione di Milano con annessa denuncia al sindaco Beppe Sala, ha scatenato diverse reazioni. Anche Marracash ha voluto dire di recente la sua in una intervista al Corriere della Sera. Prima di concentrarci sulle parole del rapper, dobbiamo però dare uno sguardo a quelle dell’influencer ed imprenditrice la quale aveva detto: “Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano. Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto”.

Marracash, cosa pensa delle parole di Chiara Ferragni

Le parole di Chiara Ferragni rese note attraverso alcune sue Instagram Stories non erano passate inosservate, sollevando diversi pareri discordanti. Dopo la replica del primo cittadino è arrivato anche l’intervento di Marracash. Intervistato in merito alla vittoria della prestigiosa Targa Tenco per il miglior album con Noi, loro, gli altri, il rapper ha anche affrontato il tema dell’ingiustizia sociale. In particolare, tirando in ballo la Ferragni ha commentato:

Abbiamo uno stile di vita insostenibile, un sistema economico da mettere in discussione. Chiara chiede più sicurezza al sindaco di Milano. E fa bene. Ma è insostenibile che possano esistere Chiara Ferragni e gente poverissima. Dobbiamo lavorare per risolvere queste differenze. I ragazzi sono spinti alla competizione, la cultura del successo e del fare soldi è bugiarda. E quando ci sarà gente che manifesterà spaccando vetrine, la colpa ricadrà su di loro.

Parole che secondo alcuni sono state lette come una sorta di nuova invettiva ai Ferragnez dopo il precedente su Fedez. Qualche tempo fa infatti, Marracash aveva attaccato il collega definendolo uno che “rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema”. Il marito di Chiara Ferragni all’epoca aveva replicato:

Dispiace leggere da una persona come Marracash, che reputo intelligente e sensibile, una frase così. Esistono migliaia di attivisti in Italia che portano avanti ogni giorno battaglie per i diritti civili senza rientrare personalmente in una delle categorie per le quali combattono.

Arriverà anche questa volta una replica?