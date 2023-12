Serena Rossi, una delle attrici italiane più amate, ha sempre mantenuto un riserbo sulla sua vita privata: ecco chi è suo marito ed i suoi figli, scopriamo tutte le informazioni sul dietro le quinte oltre alla recitazione.

Serena Rossi è sentimentalmente legata da anni a Davide Devenuto. I due si sono conosciuti sul set di “Un Posto al Sole”, la soap che li ha visti vestire i panni di due personaggi entrati nel cuore del pubblico.

Durante un’intervista a Domenica In, l’attrice ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio.

Nonostante questo, il passo verso il matrimonio è stato graduale; Devenuto ha confessato di sentirsi a disagio all’idea di indossare l’abito da sposo, e Serena Rossi ha commentato il ritardo delle loro nozze dicendo:

Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni. E poi è come se fossimo già sposati.