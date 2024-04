Marito e figli di Lucrezia Lante della Rovere: ecco chi sono

Antonella Fiordelisi, dopo la sua partecipazione a Pechino Express, racconta per quale motivo ha rotto l’amicizia con Nikita Pelizon, ex vincitrice del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi: “Ecco perché io e Nikita Pelizon non siamo più amiche” “Siamo state amiche molto strette, poi purtroppo per alcuni aspetti caratteriali non ci siamo trovate”, queste le precisazioni …

