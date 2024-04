Ex marito, figli e fidanzato di Matilde Brandi: ecco chi sono

Nata a Roma il 27 febbraio 1969, Matilde Brandi ha iniziato la sua carriera come ballerina professionista. Dopo essersi diplomata nel 1990 alla Scuola del Balletto di Roma, ha esordito come ballerina nel programma televisivo “Club ’92” con Gigi Proietti.

Matilde è diventata famosa partecipando allo show del sabato sera di Rai 1, “Fantastico”, condotto da Raffaella Carrà e Johnny Dorelli.

Ha anche brillato come conduttrice in trasmissioni di successo come “Scommettiamo che…?” e “L’anno che verrà”. Nel 2020, ha partecipato al Grande Fratello VIP, segnando un’ulteriore evoluzione nella sua carriera.

Matilde Brandi è stata sposata con Marco Costantini, imprenditore, con il quale ha avuto due figlie gemelle: Aurora e Sofia, nate nel 2006.

Nel 2020, la vita di Matilde ha subito grandi cambiamenti. La sua relazione con Marco Costantini è giunta al termine, e ha affrontato la perdita dei suoi genitori.

Tuttavia, il 2021 ha aperto nuove possibilità quando ha incontrato Francesco Tafanelli, presidente di Igea Banca, grazie all’amicizia con Manila Nazzaro.

Questo incontro ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua vita sentimentale, portando freschezza e felicità dopo anni di stabilità e sfide.