Maria De Filippi scrive a Veronica Peparini dopo la nascita delle gemelle 

Maria De Filippi ha sentito a Veronica Peparini dopo la nascita delle gemelle avute dal compagno ed ex allievo di Amici, Andreas Muller.

Intervistata tra le pagine di DiPiù, la Peparini ha rilasciato una intervista svelando un retroscena con protagonista Maria De Filippi:

Poi tra me e Andreas è nato tutto ad Amici. Saremo sempre grati al programma, per noi resta un punto di riferimento molto importante.

La coreografa ha anche parlato positivamente anche del talent:

Per me è stata una bellissima esperienza. Non mi precludo niente. Io resto aperta a tutto. Quindi se mi accadrà qualcosa perché dire di no? Anche perché io ho tanti bei ricordi legati a questa trasmissione e per me è stata davvero una splendida esperienza.