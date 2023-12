Marco Zechini, chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando – FOTO

Stefania Orlando e Marco Zechini escono dallo stesso portone per poi salire sulla macchina di lui e andare al ristorante. I due non si nascondono, ma la showgirl non ha ancora ufficializzato la relazione.

Marco Zechini, chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando

A un anno dall’annuncio della fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando ha ritrovato la serenità tra le braccia di un nuovo compagno.

A conquistarla, l’avvocato e consulente finanziario Marco Zechini, 49 anni anche lui separato e con tre figli.

L’uscita allo scoperto è avvenuta solo da parte di Zechini, che su Instagram, dopo il concerto di Claudio Baglioni, ha pubblicato una foto con la Orlando e il cantante.

Chi è il nuovo fidanzato di Stefania Orlando: di nuovo innamorata dopo la storia con Simone Gianlorenzi #gfvip https://t.co/HJm0fQYOak — BlogTivvu.com 🤶 (@blogtivvu) November 29, 2023

Il nuovo amore per Stefania arriva dopo una storia lunga ben 15 anni. Ospite di Verissimo, un anno fa aveva parlato proprio dell’amore terminato per Simone: