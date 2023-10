In una lunga intervista rilasciata tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, Marco Viola, uno dei Cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, ha condiviso il significato dietro la sua particolare camminata, che a volte ha suscitato anche derisione.

Marco Viola di Uomini e Donne svela perché ha una camminata particolare

Il consulente fiscale di Roma, che ha partecipato al dating show con l’obiettivo di trovare l’amore, ha spiegato che la sua camminata insolita nasconde un dolore.

Marco Viola è noto per i vivaci confronti che ha avuto in studio con alcune dame del programma, tra cui Roberta, Claudia e Barbara. Alcune di loro, in passato, hanno scherzato sul modo di camminare, e persino Tina Cipollari, durante una puntata andata in onda lo scorso 5 ottobre, ha commentato ironicamente il suo ingresso: “Vediamo come cammina oggi”.

Tuttavia, la verità è che Marco Viola ha un’andatura particolare a causa di un incidente subito in passato:

Non sono un robot. Mi sono sentito toccato profondamente da quei commenti, ma lì per lì sono rimasto senza parole anche perché questa mia caratteristica è la conseguenza di un periodo della mia vita affatto piacevole. Il mio modo di camminare, che capisco sia un po’ inconsueto, è la conseguenza di un incidente avuto mentre facevo sci nautico in cui mi sono rotto un femore. All’epoca avevo 20 anni, ho vissuto una piccola Odissea perché purtroppo ho rischiato un’embolia. Per questo ho dovuto tenere la gamba ferma per un mese. La sedentarietà ha fatto scendere molto il tono muscolare della gamba. Fortunatamente sotto consiglio medico ho fatto sport che mi ha portato ad avere un portamento da indossatore. Anche se è una questione risolta, rimane un dolore che proteggo.