Marco Maddaloni rientra al Grande Fratello dopo il grave lutto? Ecco cosa pensano i fan

Marco Maddaloni farà rientro al Grande Fratello? Dopo il lutto in famiglia, il concorrente potrebbe non fare più ritorno nella Casa: ecco perché

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, in piena notte, Marco Maddaloni è stato fatto entrare in confessionale dal quale non è più uscito. In tanti avevano ipotizzato che la sua “sparizione” dalla Casa fosse legata alla sua indecisione se proseguire o no, rinnovando o meno il contratto, ma la verità è emersa solo in queste ultime ore.

Marco Maddaloni rientra al Grande Fratello dopo il grave lutto? Le ipotesi

Le vere ragioni per le quali Marco Maddaloni ha lasciato il Grande Fratello, purtroppo sono certamente più gravi ed hanno a che fare con la morte del suocero, al quale ha dedicato oggi un suo pensiero sui social.

Niente a che vedere con il contratto, dunque, ma piuttosto per una questione personale decisamente più delicata e che ha portato il concorrente ad uscire dalla Casa per essere al fianco della moglie e della sua famiglia. Ma rientrerà al Grande Fratello oppure no?

In questa edizione, anche un’altra concorrente, Beatrice Luzzi, già finalista, ha affrontato il grave lutto del padre, decidendo però di rientrare in gioco. Lo ha fatto per rispettare un desiderio dello stesso genitore scomparso e dei figli, che l’hanno spronata a proseguire.

Maddaloni però, al contrario potrebbe non fare più ritorno nel reality. E’ questa la sensazione di molti fan, i quali si sono espressi in queste ore sui social. Oltre ad esprimere le loro più sentite condoglianze, si sono domandati quale potesse essere il destino del gieffino e la sensazione generale è che non farà ritorno nella Casa.

Il motivo principale sarebbe legato all’uso dei social da parte di Marco, che teoricamente andrebbe contro il regolamento. La stessa Beatrice, infatti, una volta uscita non avrebbe usato il cellulare per comunicare con il mondo esterno. Inoltre lo sportivo aveva già espresso il desiderio di non rinnovare il contratto. Un motivo in più che andrebbe a confermare la fine dell’esperienza nel reality del concorrente.

Maddaloni è già a Castel Volturno a casa sua .. ed è già su Instagram a postare foto quindi in teoria non rientra più..non è corretto poi che ora sti giorni sta sui social e poi rientra.. comunque sia condoglianze a Marco #grandefratello #luzzers #beaux pic.twitter.com/n88jzTmOsf — ✨ (@EliMar1893) March 1, 2024

Probabilmente Maddaloni non rientra altrimenti non gli facevano usare palesemente i social ( cosa che hanno fatto anche gli altri usciti ma non si può dimostrare ) facendo un post per il suocero invece c’è la prova che lui abbia aperto i social #grandefratello — P¥er@ (@Per72992553) March 1, 2024

Secondo me maddaloni non rientra perchè bea che era indecisa, nel dubbio aveva rifiutato di accendere il telefono. #grandefratello — K (@fromabove__) March 1, 2024