Marcell Jacobs potrebbe avere un futuro in tv? Dopo la medaglia d’oro nei 100 metri a Tokyo 2020 il velocista italiano di origini texane potrebbe approdare verso uno degli show più amati di Rai1, Ballando con le Stelle. A parlarne in una recente intervista al Corriere della Sera è stata la compagna Nicole Daza, che ha parlato anche di matrimonio.

Marcell Jacobs a Ballando con le stelle? Parla la compagna

La compagna di Marcell Jacobs non ha escluso la possibilità di un matrimonio doppio con Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: “Perché no, sarebbe super”, ha commentato al Corriere Nicole Daza. Nelle passate ore dalla stampa estera sono giunte le critiche all’oro vinto da Jacobs con annesse accuse di doping. In merito la compagna ha commentato:

Marcell Vorrebbe rispondere, gli dà fastidio. Un po’ rosica […] Non mi sorprende che lo pensino, di solito a vincere sono americani o giamaicani. Due medaglie importanti che vanno agli italiani. Capisco che possa dar fastidio, ma conosco lo sforzo fatto da Marcell e non ho dubbi. Io ne ho sorriso, non mi tocca.

La 27enne ha parlato anche di un eventuale futuro televisivo di Marcell asserendo:

Ballando con le stelle? Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque.

Il suo vero sogno però, dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi è quello di raggiungere un nuovo record: